Lorenzo Finn arriva con il campione del mondo al Giro dell’Emilia: piazzamento finale e distacco

Lorenzo Finn ha fatto il proprio ritorno in gara ad appena sei giorni di distanza dalla prova in linea dei Mondiali: domenica scorsa era sulle strade di Montreal, alla sua prima esperienza con la Nazionale Italiana maggiore, stringendo i denti nella parte finale per giungere al traguardo e onorare la maglia azzurra. Sei giorni dopo, il 19enne ligure ha indossato la casacca della Red Bull-BORA-hansgrohe e ha preso parte al Giro dell’Emilia, prestigiosa classica del calendario italiano e valutata di livello Pro.

La giovane promessa del ciclismo tricolore ha superato in maniera brillante le criticità di un chilometraggio impegnativo come quello della rassegna iridata e il seguente trasferimento in Europa, con annesso jet-lag. Fino al terzultimo passaggio sul San Luca, la salita che caratterizza questo evento, è rimasto nel gruppetto dei migliori; si è poi staccato ed è riuscito a rientrare, salvo poi cedere a un affondo in occasione della penultima tornata, dove ha sofferto sul tratto più duro, in prossimità dell’iconica curva delle orfanelle.

Lorenzo Finn si è ben difeso ed è riuscito a marcare lo statunitense Brandon McNulty, alla sua prima uscita da Campione del Mondo. Durante l’ultimo giro, l’azzurro ha marcato la maglia arcobaleno e ha chiuso la gara all’undicesimo posto, in scia a McNulty e all’australiano Michael Storer, con un distacco di 45 secondi da Davide Piganzoli, capace di imporsi a Bologna e di riportare l’Italia al successo al Giro dell’Emilia dopo addirittura otto anni di digiuno.