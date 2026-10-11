Lorena Wiebes ruggisce da cannibale nella chiusura del World Tour: vince tutte le tappe e la generale del Tour of Chongming

Lorena Wiebes ha dominato in maniera indiscutibile il Tour of Chongming Island, corsa a tappe che fa parte del calendario World Tour (il massimo livello del ciclismo internazionale). La fuoriclasse olandese ha vinto tutte le tre frazioni che si sono disputate in Cina e ha fatto sua la classifica generale: durante il fine settimana in terra asiatica, nessuna è riuscita a battere la portacolori della SD Worx-Protime, capace di dettare legge in volata in maniera perentoria.

Tre affermazioni implacabili, sempre sul traguardo di Chongming, per la 27enne, che ha fatto così salire a quota 24 il contatore dei sigilli in questa stagione, tra cui spiccano la Gent-Wevelgem, due perle al Tour de France, tre gioie e la classifica generale al Giro di Polonia. Già vincitrice della Milano-Sanremo 2025, Lorena Wiebes ha prevalso con un margine di 15 secondi sull’irlandese Lara Gillespie (UAE Team L’IMAD) e 26” sulla francese Clara Copponi (Lidl-Trek).

Si trattava dell’ultimo evento stagionale del calendario World Tour per il ciclismo femminile, ma l’annata agonistica proseguirà la prossima settimana, prima di fare calare definitivamente il sipario sul 2026: dal 13 al 18 ottobre si disputerà l’Eneco Tour (livello 2.1) e il 14 ottobre andrà in scena il Veneto Women (1.1), poi spazio alla conclusiva Chrono delle Nazioni in Francia nella giornata di domenica 18 ottobre.