L’Olimpia Milano è già in crisi! Brutta sconfitta anche con il Maccabi in Eurolega

Adesso è crisi! L’Olimpia Milano sprofonda anche nel neutro di Belgrado e crolla contro il Maccabi Tel Aviv, che finora non aveva ancora vinto una partita in Eurolega. Gli israeliani vincono 97-79, infliggendo la terza sconfitta europea alla squadra di Peppe Poeta. Chiaramente si aprono i processi in casa Olimpia, perchè la situazione è davvero preoccupante e decisamente al di sotto delle aspettative della società, che pare almeno per ora aver sbagliato molte scelte di mercato. Anche Poeta non sembra proprio trovare una quadra, soprattutto in difesa e anche il tecnico campano è chiaramente nella lista degli imputati.

Nel disastro milanese si salva solamente Moses Wright, che in attacco mette a referto 23 punti, mentre in difesa è sicuramente penalizzato anche dalla scelte tattiche del proprio allenatore. Nel Maccabi i migliori sono Yam Madar e Bonzie Colson, che mettono rispettivamente 17 e 13 punti.

Dopo un buon avvio milanese (5-7) si apre un parziale di 12-0 in favore del Maccabi guidato dai canestri di Hoard e Madar. I padroni di casa arrivano anche ad avere un vantaggio sopra la doppia cifra (22-11), ma il finale di quarto è tutto per l’Olimpia, che finalmente reagisce ed arriva a chiudere sotto solo di quattro punti alla prima sirena (24-20).

Colson riporta nuovamente il Maccabi il +10 (33-23), ma l’Olimpia risponde ancora con un Wright abbastanza dominante sotto i tabelloni. Il centro americano schiaccia il -4 (37-33). Milano si riavvicina, ma ancora una volta il Maccabi ributta indietro la squadra di Poeta, con la tripla di Lundberg che vale il nuovo +11 (49-38). Prima della pausa lunga, però, ancora reazione milanese ed il Maccabi va negli spogliatoi sopra di sei punti (51-45).

Milano rientra male dagli spogliatoi, ma Peters riesce a riavvicinarla al Maccabi (55-50). Wright è sicuramente un fattore sotto canestro ed il Maccabi fatica a trovare delle contromisure al lungo americano. L’Olimpia spreca più volte l’occasione di avvicinarsi ad un solo possesso di distanza e nel finale di terzo quarto la difesa milanese affonda. Il Maccabi ringrazia e si presenta negli ultimi dieci minuti in vantaggio di dodici punti (74-62).

Inspiegabilmente Milano continua con i sistematici cambi difensivi. Una soluzione che proprio non paga ed il Maccabi allunga ulteriormente con uno scatenato Colson che infila sette punti consecutivi e mette la tripla del +16 (83-67). Non c’è proprio davvero la minima reazione da parte dell’Olimpia ed è quasi sconfortante vedere Hoard schiacciare in solitaria (89-73). Sorkin fa lo stesso addirittura per il +20 (94-74) e Poeta chiama timeout nella desolazione più totale. Finisce 97-79 ed in casa Olimpia dovranno cominciare delle riflessioni.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MACCABI TEL AVIV – ARMANI OLIMPIA MILANO 97-79 (24-20, 27-25, 23-17, 23-17)

Maccabi: Lundberg 8, Hoard 13, Clark 9, Bacot Jr 5, Sorkin 12, Brissett 6, Rayman, Wallace 6, Leaf, Theis 8, Madar 17, Colson 13

Milano: Burnell 6, Cole 8, Wright 23, Diop, Bolmaro 4, Thompson 2, Ricci, Hall 4, Guduric 5, Mathews 8, Peters 12, Booker 7