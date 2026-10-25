LO CHIAMAVANO KIMI…Assolo regale di Antonelli ad Austin: per il Mondiale manca solo la matematica!

Kimi Antonelli realizza un weekend praticamente perfetto al COTA di Austin e vince per dispersione dalla pole position il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il ventenne bolognese della Mercedes torna così a trionfare dopo un digiuno di tre gare, centrando il nono successo della carriera (tutti ottenuti nel corso di questa stagione) e portandosi ad un soffio dalla certezza aritmetica del titolo iridato, che arriverà con ogni probabilità tra una settimana a Città del Messico.

Il pilota italiano classe 2006 ha disputato una gara eccezionale sul tracciato texano, difendendo la prima posizione con un’ottima partenza e gestendo in maniera impeccabile le gomme per far funzionare la strategia ad una sosta rispetto ai due pit-stop effettuati dai suoi rivali, tra cui la Ferrari di Charles Leclerc (autore di una gran progressione dal quarto al secondo posto) e la Red Bull di Max Verstappen (solo terzo con un ritmo buono ma non superlativo).

Ai piedi del podio in quarta piazza l’altra Rossa di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Red Bull di un Isack Hadjar (che partiva terzo) penalizzato innanzitutto da una brutta partenza e poi da un problema tecnico legato al deployment dopo la sua unica sosta ai box. Chiudono la zona punti Oscar Piastri su McLaren, George Russell (8° a 54″ dal compagno di squadra pagando una penalità di 5 secondi nelle battute iniziali), Liam Lawson su Racing Bulls e Pierre Gasly su Alpine.

Con questo risultato Antonelli vola a +123 su Russell e +124 su Hamilton in classifica generale quando restano a disposizione un massimo di 125 punti da qui a fine stagione, nel caso in cui si disputassero regolarmente tutte le gare previste. Mercedes si avvicina nel frattempo al titolo costruttori, potendo gestire un margine di 133 punti sulla Ferrari.

CLASSIFICA GP USA F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) Leader

2. Charles LECLERC (Ferrari) +13.078

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +17.485

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +18.515

5. Lando NORRIS (McLaren) +30.521

6. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +34.373

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +52.674

8. George RUSSELL (Mercedes) +54.303

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) +79.183

10. Pierre GASLY (Alpine) +87.516

11. Nico HULKENBERG (Audi) +94.945

12. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) 1 lap

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) 1 lap

14. Esteban OCON (Haas F1 Team) 1 lap

15. Lance STROLL (Aston Martin) 1 lap

16. Fernando ALONSO (Aston Martin) 1 lap

17. Alexander ALBON (Williams) 1 lap

18. Carlos SAINZ (Williams) 1 lap

19. Sergio PEREZ (Cadillac) 1 lap

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

21. Franco COLAPINTO (Alpine) –

22. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –