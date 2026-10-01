Ljubicic allenerà Auger-Aliassime: si restringe la lista per il futuro di Sinner

Una delle ipotesi circolate negli ultimi mesi attorno al futuro di Jannik Sinner perde consistenza. Ivan Ljubicic, infatti, avrebbe trovato un accordo con Felix Auger-Aliassime: è quanto riferisce The Times, secondo cui il tecnico croato sarà il nuovo allenatore del canadese, attualmente numero 5 del ranking ATP.

Una scelta che va oltre il semplice avvicendamento sulla panchina di Auger-Aliassime. Il nome di Ljubicic era stato accostato in più occasioni anche a Sinner, soprattutto guardando al 2027 e alla conclusione, prevista al termine del 2026, della collaborazione tra l’altoatesino e Darren Cahill. L’ex coach di Roger Federer era così finito tra i possibili profili destinati a raccogliere l’eredità dell’australiano all’interno del team del numero 1 del mondo.

Quello scenario, alla luce delle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sembra però ormai tramontato. Ljubicic si prepara infatti a iniziare una nuova avventura con Auger-Aliassime, dopo aver lavorato per sette anni al fianco di Federer, dal 2016 al 2022. Un’esperienza che gli ha permesso di accompagnare lo svizzero nella fase conclusiva della sua carriera e di conquistare altri titoli del Grande Slam.

Il croato dovrebbe inoltre proseguire parallelamente la propria attività all’interno della Federazione francese, dove ricopre l’incarico di consigliere speciale del presidente Gilles Moretton.

Per Sinner, dunque, si apre un nuovo interrogativo. Con Ljubicic che esce di scena dalle possibili opzioni, resta da capire chi sarà al fianco dell’azzurro quando arriverà il momento di voltare pagina dopo Cahill. Un passaggio ancora lontano, ma già al centro delle attenzioni per l’importanza che potrebbe avere nella costruzione del futuro del numero 1 ATP.

E proprio in questo quadro torna d’attualità il nome di Juan Carlos Ferrero. L’ex campione spagnolo ha annunciato nelle scorse settimane che dal 2027 tornerà a lavorare nel circuito, senza però rivelare quale sarà il giocatore con cui inizierà la nuova avventura.

Da qui nasce la suggestione Sinner-Ferrero, che al momento resta soltanto un’ipotesi. Nessun annuncio lega infatti il tecnico spagnolo all’altoatesino, ma la coincidenza temporale e l’incertezza sul futuro dello staff di Sinner rendono il suo nome particolarmente interessante da seguire.