LIVE Zverev-Djokovic, ATP Pechino 2026 in DIRETTA: l’ex n.1 affronta il probabile futuro re

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ultimo quarto di finale della giornata in programma nell’ATP 500 di Pechino. Alexander Zverev e Novak Djokovic incroceranno la racchetta per la 15esima volta nel circuito maggiore. Ci sono infatti ben 14 precedenti tra i due. Il serbo conduce, in termini di vittorie, per 9 a 5. L’ultimo incontro risale al Roland Garros dello scorso anno dove il classe ’87 vinse contro il tedesco in 4 set. La loro è una rivalità ormai nota e che si protrae da diversi anni a livello ATP. Ogni match che ha visto i due come protagonisti ha sempre messo in mostra il bel lato di questo sport, non solo in merito al gioco espresso, ma anche per la stima reciproca che mettono in mostra dentro e fuori il rettangolo di gioco.

Questo match però è più importante di altri per diverse circostanze. È arrivata proprio ieri la notizia del forfait di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Se prima si ipotizzava di un concreto cambio del testimone per quanto riguarda la prima posizione mondiale, ora le probabilità aumentano e la vetta del ranking per l’altoatesino si rende sempre più difficile da mantenere. Il teutonico, se vincerà questo torneo e l’imminente Masters 1000 cinese, diventerà il nuovo numero 1 del mondo. Dinamica che se si avverasse sarebbe il punto esclamativo ad un’annata da favola per il due volte vincitore Slam.

Dall’altra parte della rete c’è però l’agguerrito serbo, che a 39 anni ha ancora tutta la voglia di competere e migliorare i tanti record che ha impresso nell’arco della sua carriera. Uno di questi riguarda proprio questo torneo. Djokovic è infatti imbattuto a Pechino e vanta un bilancio di 31 vittorie e 0 sconfitte. Quando ha annunciato la partecipazione nel 500 cinese è stata una sorpresa per gli addetti ai lavori, dal momento che data l’età non troppo giovane in ottica di questo sport sembrava si volesse concentrare principalmente sui 1000 o Grand Slam. Il nativo di Belgrado potrebbe aver bisogno di ritrovare le belle sensazioni di una volta e il torneo che fino ad oggi lo ha visto imbattibile potrebbe essere proprio la soluzione che probabilmente sta cercando. Sarà il tedesco fermare l’imbattibilità del classe ’87 sul cemento di Pechino? O l’ex numero 1 del mondo proseguirà la sua marcia vincente? Questo ce lo dirà il campo.

Per quanto riguarda Djokovic c’è un’altra grossa incognita: la sua condizione fisica. Comprensibilmente a 39 anni la prestazione non può essere quella dei tempi migliori. Il serbo in diversi dei suoi ultimi match ha chiesto il medical time-out nel mentre della partita. Lamentando a volte fastidi che hanno condizionato l’esito dei suoi incontri, e in alcune circostanze dovendo anche lasciar il campo. Discorso completamente differente per il teutonico in questo periodo sta attraversando, non solo in termini di risultati, ma anche di prestazione un eccellente periodo. I due si presentano per quanto riguarda la condizione in realtà molto diverse tra loro.

Il match tra i due sul cemento del 500 cinese promette battaglia e l’esito, pur con diversi dubbi sulla condizione fisica di Djokovic, rimane comunque abbastanza incerto. C’è molto in palio e la loro volontà sarà altrettanto tenace nel voler portare a casa la partita. Il quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Alexander Zverev e Novak Djokovic si terrà sul campo ”Capital Group Diamond” e si terrà non prima delle 13.00 ora italiana. Preceduto da Sabalenka-Bartunkova, Hurkacz-Khachanov e De Minaur-Rublev. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!