LIVE Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per svoltare

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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terza giornata di Eurolega 2026-2027 che mette di fronte Virtus Bologna e Olympiacos. Le V nere sfidano i Campioni d’Europa, e lo fanno nel catino del PalaDozza, dove i biancorossi tornano a quasi 20 anni di distanza dall’ultima volta.

Ed era un’occasione di Fortitudo, perché allora l’impianto era usato solo dal club biancoblu. Era il 1° novembre 2006, l’Olympiacos vinse 86-93. Da allora è cambiato tanto, a Bologna e non solo. E il club del Pireo arriva in Piazza Azzarita quale campione in carica della manifestazione, a sua volta profondamente differente da quella dei tempi.

L’Olympiacos ha iniziato la stagione con due vittorie in trasferta, per 89-106 a Vitoria contro il Baskonia e per 91-93 contro lo Zalgiris a Kaunas (sotto gli occhi di Shaquille O’Neal e Arvydas Sabonis). Due invece le sconfitte della Virtus, che però parte da una posizione profondamente diversa avendo rinnovato tanto in estate: per questo le sconfitte con Fenerbahce e Olimpia Milano hanno un altro sapore (in specie la seconda, giunta sulla sirena).

Se per le V nere l’unico reale dubbio riguarda Kevin Kokila in termini d’impiego, per quel che concerne il team del Pireo dovrebbe tornare Cory Joseph, mentre resta certamente fuori Nikola Milutinov e rimane l’incertezza sulla scelta o meno di utilizzare Bryant Dunston. La Virtus deve sfatare un autentico tabù visto che negli ultimi 26 anni con il club biancorosso ha vinto una sola volta su 12.

La palla a due tra Virtus Bologna e Olympiacos verrà alzata alle ore 20:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!