LIVE Virtus Bologna-Baskonia, Eurolega basket in DIRETTA: importante prova di maturità

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Virtus Bologna e il Saski Baskonia valido per la sesta giornata dell’Eurolega, con le V Nere di Alex Mumbru che cercano di dare ancora più continuità alle cinque vittorie stagionali di fila ottenute tra partite nazionali e continentali: il neo allenatore spagnolo degli emiliani sembra aver trovato fin da subito il ritmo giusto con una squadra che in estate ha cambiato parecchi interpreti.

Mentre in campionato la Virtus Bologna condivide il primato insieme alla Napoli Basket con tre vittorie su altrettanti match disputati, il percorso in Eurolega non è iniziato al meglio: infatti, nelle prime due giornate sono arrivate le sconfitte contro Fenerbahce per 78-68 e contro Olimpia Milano per 87-85 per poi riprendersi e battere l’Olympiacos per 96-94, il Bayern Monaco per 87-94 e il Paris per 94-96.

Per quanto riguarda la squadra spagnola, dopo l’esonero del coach italiano Paolo Galbiati, è arrivata la firma biennale del croato Velimir Perasovic: per lui è il quarto mandato con il Baskonia, dopo averlo allenato dal 2005 al 2007, dal 2015 al 2016 e dal 2018-2019. Il record degli iberici nella competizione non è al livello sperato, con ben quattro sconfitte ed una sola vittoria ottenuta, tra l’altro contro Milano.

Il match tra Virtus Bologna e Saski Baskonia inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Paladozza, nel capoluogo emiliano. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!