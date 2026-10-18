LIVE Veneto Classic 2026 in DIRETTA: ultima Classica stagionale, duello Scaroni-McNulty

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della Veneto Classic 2026, Cittadella-Bassano Del Grappa di 158 km.

Questa corsa è l’ultimo appuntamento di cartello del 2026, per quanto riguarda il ciclismo sulle strade italiane. Percorso molto mosso, con un circuito che sarà ripetuto per quattro volte, ad anticipare un finale con due veri e propri muri.

Tanti nomi importanti al via, a partire dall’iridato in carica: lo statunitense Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates-XRG). L’Italia punta su Christian Scaroni e Diego Ulissi (XDS Astana Team), ancora a caccia del primo successo stagionale.

Due elementi pericolosi possono essere la coppia della Tudor Pro Cycling: il francese Mathys Rondel e l’elvetico Marc Hirschi. Attenzione anche al transalpino Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), che su questa tipologia di percorso potrebbe trovarsi molto bene.

Si parte da Cittadella, con i primi 20 km che saranno pianeggianti, poi inizierà una serie di strappi brevi, ma non impegnativi, fino ad arrivare al primo scollinamento del muro di La Tisa (0,4 km al 10,8%). Questa ascesa sarà ripetuta successivamente altre quattro volte all’interno di un circuito, che precederà i due muri finali di Diesel Farm e Strada Soarda, con gli ultimi 5 km in picchiata verso Bassano Del Grappa.

La partenza della Veneto Classic 2026 è prevista alle ore 13.04 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la Veneto Classic 2026 per non perderti neanche un istante di gara, buon divertimento!