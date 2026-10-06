LIVE Tre Valli Varesine 2026 in DIRETTA: presenti Finn, Pellizzari e Piganzoli

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Tre Valli Varesine 2026. Dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi si conclude il Trittico Lombardo con la centocinquesima edizione della Tre Valli Varesine.

Percorso leggermente diverso da quello dello scorso anno. La partenza è confermata da Busto Arsizio ma i subito dopo il via i corridori percorreranno un circuito di una dozzina di chilometri. Si entrerà poi nel cosiddetto “circuito breve” di 15.9 km con le salite di Ronchi e Montello da ripetere 6 volte. Si proseguirà poi con il “circuito lungo” di 31.4 km che prevede, oltre a Ronchi e Montello, anche il Muro delle Cinque Piante la cui cima è posta a 14 km dal traguardo.

L’Italia proverà a tornare sul gradino più alto di questa classica a cinque anni dal successo di Alessandro De Marchi. Il Bel Paese punterà su Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), il quale è reduce dal Mondiale insieme al suo compagno di squadra Lorenzo Mark Finn, su Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a bike), vittorioso sabato al Giro dell’Emilia, e Chrisitan Scaroni (XDS Astana Team), bronzo agli Europei di 48 ore fa. Tanti gli avversari per gli azzurri tra cui spiccano i nomi di Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates – XRG), fresco vincitore della maglia iridata, e di Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)

La partenza ufficiale è prevista alle 13.00 da Busto Arsizio. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale delle Tre Valli Varesine 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!