LIVE Tiro a volo, Europei 2026 in DIRETTA: Jessica Rossi parte davanti, azzurri per la rimonta

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’ultima giornata di gare per quanto riguarda il trap maschile e femminile agli Europei di tiro a volo, con gli ultimi 50 piattelli che dovranno essere tirati per arrivare ai 125 previsti, dopo che negli ultimi due giorni sono stati tirati i primi 75.

Per quanto riguarda la gara maschile, Erminio Frasca è stata la sorpresa dello scorso pomeriggio piazzando un grandissimo 25/25 che gli permette di risalire la classifica fino all’ottavo posto, stessa posizione del connazionale Massimo Fabrizi che, dopo aver chiuso in testa la prima giornata, è sceso dopo il 23/25 di ieri. Resta indietro Mauro De Filippis, al momento in trentatreesima posizione.

Nella gara femminile, stiamo assistendo ad un vero e proprio dominio, almeno nelle qualificazioni, di Jessica Rossi che non ha ancora sbagliato un tiro in due giorni. Restano arretrate Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, rispettivamente ferme a 70/75 e 69/75 ma con tutto il tempo a disposizione per risalire la classifica e puntare alle prime sei posizioni, le uniche valide per il passaggio alla finale del pomeriggio.

Domani, come detto, si partirà con il terzo turno di qualificazione alle 8.15, mentre le due finali inizieranno alle 14.15 con quella maschile, mentre la femminile vedrà la sua partenza alle 15.15. La speranza è quella di portare almeno due italiani in ognuno dei due atti conclusivi, per avere cosi più chance di medaglia. Potrete seguire l’intera giornata in Diretta e in Live su OA Sport!