LIVE Tiro a volo, Europei 2026 in DIRETTA: caccia alle medaglie nello skeet per gli azzurri

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della giornata decisiva dello skeet agli Europei 2026 di tiro a volo. A Malakasa (Grecia) la rassegna continentale entra nel vivo con l’ultima serie di qualificazione seguita poi nel pomeriggio dalle finali che assegneranno le prime medaglie senior. Azzurri a caccia del podio, ma bisognerà completare dapprima la fase decisiva delle eliminatorie tenendo alta la concentrazione al fine di evitare brutte sorprese dopo un avvio promettente.

In campo femminile guida la svedese Victoria Larson, capace di siglare lo score di 74/75. Ottima prova finora di Sara Bongini, seconda con 73/75 in compagnia della francese Noemie Battault e della ceca Anna Sindelarova. Dovrà essere praticamente perfetta Diana Bacosi per arpionare la finale. L’azzurra è infatti al momento settima a quota 71/75. Tra le atlete che ad oggi sarebbero escluse dalla finale figura invece Martina Bartolomei, che fa parte del gruppetto di 5 partecipanti che condivide il nono posto con lo score di 70/75. Nella classifica a squadre domina l’Italia, nettamente al comando dall’alto del punteggio di 214/225.

Per quel che riguarda la competizione maschile assistiamo, come di consueto, ad una gran bagarre. Ben sei atleti al comando a quota 74/75, ovvero gli atleti individuali neutrali German Telenin e Petr Egorov, il tedesco Sven Korte, lo svedese Henrik Jansson, il danese Emil Petersen ed il georgiano Yaroslav Startsev. Alle loro spalle un sestetto a 73/75 con gli azzurri Tammaro Cassandro ed Erik Pittini. 13° infine dopo le prime serie di qualificazioni Gabriele Rossetti, che non potrà commettere ulteriori sbavature. L’Italia difende anche in questo caso il primato nella classifica a squadre. Azzurri al comando con 218/225 con due lunghezze di margine su atleti neutrali e Svezia.

La giornata decisiva dello skeet agli Europei di tiro a volo 2026 inizierà alle 9.00 con le ultime serie di qualificazione. Nel pomeriggio le due attesissime finali che assegneranno i titoli continentali. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento e forza azzurri!