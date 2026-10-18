LIVE Talmassons-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta friulana per le Pantere

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il CDA Volley Talmassons e l’Imoco Volley Conegliano, valido per la terza giornata della Serie A1 di pallavolo femminile con le Pantere di Daniele Santarelli che puntano a continuare la loro striscia di imbattibilità di questo inizio di stagione con tre vittorie su altrettanti incontri giocati.

Le campionesse d’Italia in carica hanno iniziato il loro percorso nazionale battendo 3-0 la formazione di Cuneo, per poi superare con lo stesso punteggio Busto Arstizio e Chieri, nel recupero della quarta giornata che è stata disputata pochi giorni fa visto l’impegno di Supercoppa Italiana che le Pantere dovranno affrontare il 24 ottobre. Santarelli non ha ancora perso un set e non ha intenzione di concederlo neppure alla sorpresa di questo inizio di stagione.

Infatti, le friulane del Talmasson, neopromosse dall’A2, hanno iniziato la seconda stagione della loro storia nella prima classe della pallavolo femminile italiana con due vittorie su altrettanti match disputati. Alla prima giornata, hanno superato per 3-0 il Brescia, anche lei neopromossa, mentre alla seconda hanno battuto per 3-1 il Cuneo.

Il match tra Talmasson e Conegliano inizierà alle 17.00 e verrà disputato al Palacarnera di Udine. Potrete seguire l’intero incontro in Diretta e in Live su OA Sport che vi offre la cronaca testuale della partita. Buon divertimento a tutti!