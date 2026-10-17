LIVE Superbike, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bulega ancora uomo da battere

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Spagna, dodicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera si inizia a fare sul serio nel sabato andaluso con i primi punti in palio dato che, come tradizione, vivremo qualifiche e Gara-1.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà alle ore 09.35, come tradizione, con la terza sessione di prove libere, quindi si passerà alla attesissima superpole delle ore 11.15 che andrà ad assegnare la pole position e andrà anche a comporre lo schieramento di partenza di Gara-1 delle ore 15.30. Domani, invece, domenica 18 ottobre, dopo il consueto warm-up delle ore 09.35 si andrà in scena con la superpole race alle ore 11.10, mentre Gara-2 scatterà alle ore 15.30.

Cosa dovremo aspettarci dal sabato del Gran Premio di Spagna? In primo luogo cercheremo di capire se Nicolò Bulega, che non ha la minima intenzione di fermarsi, sarà in grado di proseguire nel suo ruolino di marcia da record. Il pilota fresco campione del mondo, infatti, è andato a riscrivere la storia della categoria e cercherà di dare il via all’ennesima tripletta della sua annata che, nel caso, sarebbe la decima in dodici uscite. Chi sarà in grado di opporsi? Come al solito il suo compagno di scuderia Iker Lecuona sarà il primo rivale, assieme ai fratelli Sam e Alex Lowes, senza dimenticare i nostri Yari Montella e Alberto Surra che, come sempre, saranno a caccia del podio.

Il sabato del Gran Premio di Spagna scatterà alle ore 09.35 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.15 si passerà alla Superpole, mentre gara-1 vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della superbike sul tracciato di Jerez de la Frontera. Buon divertimento!