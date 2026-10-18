LIVE Superbike, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bulega per chiudere in bellezza

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Spagna, dodicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera si va ufficialmente a concludere la stagione dato che dopo le due manche odierne saremo pronti al “rompete le righe” che andrà a concludersi nel weekend del 19-21 febbraio, quando prenderà il via il Mondiale 2027. Ma, per il momento, concentriamoci sul presente e sullo spettacolo che vivremo oggi.

Quale sarà il programma della giornata? Oggi, domenica 18 ottobre, dopo il consueto warm-up delle ore 09.35 si andrà in scena con la superpole race delle ore 11.10, ovvero la gara su distanza ridotta che darà 12 punti al proprio vincitore, mentre Gara-2 scatterà alle ore 15.30 e, oltre ad andare a concludere l’intero campionato, metterà sul piatto gli ultimi 25 punti dell’annata. Dopodiché, come detto, potranno prendere il via le vacanze in vista di una nuova stagione che vedrà tanti cambiamenti, dall’addio di Nicolò Bulega, all’approdo di Franco Morbidelli, Jack Miller e Brad Binder.

Cosa dovremo aspettarci dalla domenica del Gran Premio di Spagna? Vedremo se Nicolò Bulega, a caccia di nuovi record e numero spaventosi, sarà in grado di proseguire nel suo ruolino di marcia da record dopo essere andato a riscrivere la storia di questo campionato. Alle sue spalle cercheranno spazio e gloria, in primis Iker Lecuona quindi i fratelli Sam e Alex Lowes, senza dimenticare i nostri Yari Montella e Alberto Surra che, come sempre, saranno a caccia del podio.

La domenica del Gran Premio di Spagna scatterà alle ore 09.35 con il warm-up, quindi alle ore 11.10 si passerà alla Superpole Race, mentre Gara-2 vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della superbike sul tracciato di Jerez de la Frontera. Buon divertimento e buona ultima giornata di gare!