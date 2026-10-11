LIVE Superbike, GP Estoril 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo filotto di vittorie

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di gare al Gran Premio di Estoril valido per il Motomondiale di Superbike, con Nicolò Bulega che vuole continuare a conquistare trofei dopo aver vinto Gara-1 e aver chiuso nel corso dell’ultimo weekend di gare il discorso titolo, ormai matematicamente acquisito.

Siamo al penultimo Gran Premio della stagione, visto che dal 16 al 18 ottobre la Superbike si sposterà in Spagna per il GP di Jerez che chiuderà definitivamente l’anno meraviglioso avuto da Bulega che, come sappiamo, lascerà la Ducati Aruba per accasarsi in MotoGP con la VR46: al suo posto, a prendere la sua importante eredità, sarà Franco Morbidelli.

Come detto, Bulega ha vinto Gara-1 come al solito davanti all’eterno secondo della stagione, il suo compagno di squadra Iker Lecuona che ha chiuso a circa 3” di distanza dal matematico campione del mondo di Superbike. Nella giornata di ieri, Nicolò ha pareggiato il record di vittorie in una singola stagione siglato da Alvaro Bautista nel 2023, e oggi gareggia per superarlo: ovviamente speriamo e gli auguriamo di riuscirci per rendere ancora più storica una stagione già incisa nella leggenda di questo sport.

Il programma del Gran Premio di Estoril per il Motomondiale di SBK inizierà alle 12.10 con la Superpole Race che non solo decreterà la griglia di partenza di Gara-2, al via alle 16.30, ma darà anche pochi punti, e per questo più pesanti, per la classifica piloti con diversi protagonisti che vogliono migliorare la loro situazione e chiudere l’anno nel migliore dei modi.