LIVE Superbike, GP Estoril 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi primati

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2026, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.

Sul tracciato portoghese si apre un fine settimana che promette grande spettacolo, con Nicolò Bulega determinato ad arricchire ancora di più una annata già entrata nella storia delle derivate di serie.

Il titolo mondiale è ormai vinto e nelle mani del pilota della Ducati ufficiale, Bulega, laureatosi campione del mondo a Cremona con due tappe d’anticipo. L’azzurro, tuttavia, non ha alcuna intenzione di fermarsi: con 26 vittorie stagionali, è a un solo successo dal primato di 27 vittorie stabilito da Alvaro Bautista nel 2023. Un obiettivo che potrebbe raggiungere già nella prima gara del fine settimana.

A cercare di fermare il suo dominio sarà soprattutto il compagno di team Iker Lecuona, reduce dalla grandissima tripletta conquistata a Cremona. Attenzione anche ad Alberto Surra, protagonista di un venerdì estremamente in forma, e a Miguel Oliveira, desideroso di lasciare il segno davanti al pubblico di casa che tanto lo tifa. Da seguire Montella desideroso di una grande prestazione.

Le prime due sessioni di prove libere hanno confermato il rendimento senza pensieri di Bulega, autore del miglior tempo in entrambe le manche. Il campione del mondo ha chiuso il venerdì in 1.35.432, precedendo Surra di circa 66 millesimi e Lecuona di 84. Distacchi molti ridotti che lasciano presagire una Superpole estremamente combattuta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Estoril 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 12.15, mentre gara-1 inizierà alle 16.30. Buon divertimento!