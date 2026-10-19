LIVE Sonego-Kouame, ATP Lione 2026 in DIRETTA: sfida alla grande promessa francese

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Sonego e il francese Moise Kouame, il quale è definibile come il miglior talento emergente del tennis francese considerando gli ultimi mesi, facendo ovviamente riferimento a chi vive ancora una fase d’età relativa a quella dei teenager.

Nessuno dei due tennisti sta vivendo uno stato di forma esaltante, con il nostro tennista torinese che lascia l’Asia con una sola vittoria centrata in quattro partite: all’ATP di Chengdu, dopo aver battuto l’australiano James Duckworth, ha perso dallo statunitense Jason Brooksby mentre è stato eliminato subito dal polacco Kamil Majchrzak e dal tunisino Aziz Dougaz rispettivamente alle qualificazioni dell’ATP di Tokyo e di Shanghai.

Per quanto riguarda il classe 2009 francese, sono solo quattro le vittorie nelle ultime dieci partite disputate tra il cemento americano e quello asiatico fino al Challenger di casa giocato a Roanne e nel corso del quale ha perso 2-0 al secondo turno contro il danese Nicolai Budkov Kjaer. Sonego parte favorito nel pronostico vista l’esperienza ma Kouame è un talento ancora inespresso che va alla ricerca di prestazioni importanti.

Il match tra Sonego e Kouame sarà l’ultimo sul Campo Centrale e il terzo dalle 15.00, con il programma serale che inizierà con la sfida tra il portoghese Faria e il francese Balshaw, seguiti dal derby italiano tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti che precederanno il torinese. Potrete seguire l’incontro in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!