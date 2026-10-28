LIVE Scandicci-Novara, A1 volley femminile in DIRETTA: match aperto a qualsiasi risultato

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara. È tutto pronto per assistere a un match aperto a qualsiasi risultato.

La formazione toscana torna davanti al pubblico amico a pochi giorni di distanza dalla sconfitta incassata in Supercoppa italiana contro Conegliano e vuole sfruttare la concreta occasione concessa dal fattore campo per dare continuità al proprio percorso di crescita.

Le padrone di casa sono infatti reduci da due successi consecutivi e con la terza affermazione di fila potrebbero conquistare un risultato di capitale importanza contro una diretta rivale nella lotta per le posizioni di vertice e accorciare le distanze che al momento le separano dalla vetta. Le toscane, allenate da Gaspari, si affidano alla palleggiatrice serba Maja Ognjenović, metronomo di una squadra che schiera l’opposto Kiera Van Ryk e in banda può alternare Caterina Bosetti, Avery Skinner e Julia Bergmann. Al centro agiscono invece Maja Aleksić e Linda Nwakalor.

Novara, dal canto suo, ha ritrovato il successo nell’ultimo impegno ufficiale contro San Giovanni in Marignano e ha sfruttato il mancato impegno agonistico della scorsa settimana per lavorare ancora più intensamente in vista dei prossimi impegni. Per le piemontesi il blitz esterno significherebbe una fondamentale iniezione di fiducia per conferire maggiore slancio al proprio percorso. La formazione allenata da Barbolini schiera Carlotta Cambi come palleggiatrice, Kaja Grobelna, o Tatiana Tolok, nel ruolo di opposto, Sara Bonifacio e Federica Squarcini come centrali, Tatiana Tolok e Britt Herbots come schiacciatrici.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di A1 femminile tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!