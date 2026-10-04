LIVE Scandicci-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il nuovo corso senza Antropova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della partita tra Savino Del Bene Scandicci e Chieri ’76 Volleyball, valido per la prima giornata della LFV A1 2026/2027.

Subito un big match, con la squadra toscana, detentrice della Coppa del mondo per club, che se la vedrà contro la compagine piemontese, che nelle ultime stagioni non è mai riuscita ad andare oltre quarti di finale dei play-off scudetto.

Per Scandicci sarà la prima sfida senza Ekaterina Antropova, passata ai turchi dell’Eiczacibasi durante l’estate. Le soluzioni per coach Marco Gaspari non mancano: la giovane azzurra Chidera Eze e Sofia D’Odorico rappresentano due innesti importanti, così come il ritorno di Sara Alberti, che ha giocato le ultime due stagioni proprio a Chieri.

Il team piemontese, invece, allenato da Nicola Negro, in questa stagione potrà contare su una vecchia conoscenza di Scandicci, Marina Lubian, che ha giocato nella squadra toscana dal 2019 al 2022.

Il match tra Savino Del Bene Scandicci e Chieri ’76 Volleyball inizierà alle ore 16.00 e verrà disputato al Palazzo Wanny di Firenze. Segui l’intera partita, punto dopo punto, con la Diretta Live testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!