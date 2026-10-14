LIVE Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta per saggiare le ambizioni

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match Paris-Virtus Bologna, valido per la quinta giornata della regular season dell’Eurolega basket 2026/2027. Per la formazione emiliana sarà il primo dei due impegni continentali in programma questa settimana, con la sfida di venerdì che li vedrà opposti agli iberici del Baskonia.

La Virtus è reduce da due successi consecutivi nella competizione europea, dopo le vittorie Olympiacos (96-94) e Bayern Monaco (94-87), che hanno così cancellato un inizio negativo, con altrettante sconfitte, contro Fenerbache e Olimpia Milano.

Coach Alex Mumbru punterà forte ancora sul canadese Marcus Carr e sullo statunitense Wendell Moore, tra i più positivi nel successo contro i bavaresi di giovedì scorso.

Situazione diversa per i francesi, che hanno vinto appena un incontro sui quattro disputati nella regular season: il team allenato da coach Maxime Lefévre ha perso con Partizan, Panathinaikos e Lyon-Villeurbanne, con una sola vittoria a referto, contro Zalgiris.

Il match tra Paris e Virtus Bologna si giocherà all’Adidas Arena di Parigi e avrà inizio alle ore 20.45. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!