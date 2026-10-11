LIVE Parigi-Tours 2026 in DIRETTA: Godon e Merlier i favoriti, Romele ci prova

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours 2026, centoventesima edizione della corsa francese, vinta l’anno scorso dal nostro Matteo Trentin.

Il percorso prevede la partenza da Chartres e arrivo a Tours, per un totale di 216.2 km. Dal km 30 inizierà una fase di leggeri saliscendi caratteristici francesi che durerà per circa 100 km. A poco meno di 70 km dall’arrivo inizierà la prima asperità: Côte de de Cangey (1 km al 4.2% medio), a cui seguirà immediatamente la Côte de Limeray (0.6 km al 3.6% medio). Si affronteranno poi la, la Côte du Bois de Chançay (0.9 km al 4.3% medio) e la Côte de la Vallée du Vau (1 km al 4.2% medio) che termina a 30 km dalla conclusione. Successivamente la breve ma durissima Côte de la Rochère (0.4 km all’11% medio), anticiperà Côte de la Vallée Chartier (0.6 km al 7.6% medio) e Côte du Vouvray (0.4 km al 6.7% medio). L’ultima ascesa è la Côte de Rochecorbon (0.6 km al 5.7% medio), dalla cima mancheranno meno di 9 km al traguardo.

Un finale un po’ più duro rispetto all’anno scorso potrebbe mettere in difficoltà le ruote veloci, dunque non sarà un finale scontato. Dorian Godon (Netcompany Ineos) può far valere il suo buon passo in salita per staccare i velocisti puri e vincere in uno sprint ristretto, ma non sarà semplice staccarli tutti. Il francese ha comunque ottime chance ed è il principale indiziato per la vittoria, soprattutto dopo la condizione dimostrata alla Gran Piemonte. Il grande rivale è Tim Merlier. Il corridore della Soudal Quick-Step è probabilmente il velocista più forte del gruppo, ma tutto questo dislivello potrebbe penalizzarlo notevolmente. Il belga dovrà essere bravo a rimanere nelle prime posizioni del gruppo, per spendere meno energie possibili e resistere sulle asperità. Il treno del Wolfpack è da sempre pericoloso e sarà un grande aiuto per Merlier.

L’Italia si affiderà in primis ad Alessandro Romele (XDS Astana Team). Il lombardo ha dimostrato il suo talento alla Vuelta, conquistando come miglior piazzamneto un secondo posto. Gli avversari sono molteplici, ma il 23enne ci proverà con Davide Ballerini che sarà sicuramente un compagno fondamentale in caso di arrivo a gruppo compatto. Anche Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) può dire la sua in questo percorso. L’esperto 37enne ha già conquistato questa corsa tre volte (2015, 2017 e 2025), vincendo oggi sarebbe l’unico corridore ad aver trionfato in questa gara 4 volte. Attenzione inoltre a Søren Waerenskjold (Uno-X Mobility) e Arnaud De Lie (Lotto Intermarché).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della Paris-Tours 2026, storica corsa di un giorno francese che giunge alla sua 120esima edizione. L’inizio della corsa è previsto per le 12.10.