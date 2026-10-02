LIVE Paolini-Snigur, WTA Pechino 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della toscana

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7.31 Paolini non sarà l’unica rappresentante dell’Italia a scendere in campo nel primo pomeriggio asiatico. Infatti, non prima delle 9.00, a Tokyo ci sarà il match di Luciano Darderi contro il francese Jacquet.

7.29 Questo è il primissimo scontro diretto tra queste due tenniste.

7.26 La WTA fa sapere che l’ingresso in campo delle due protagoniste di questa mattina non avverrà prima delle 7.45.

7.24 Ci siamo, l’ucraina ha vinto anche il secondo set con un pesante parziale di 6-1 chiudendo quindi il match. Manca poco all’ingresso in campo di Paolini.

6.54 Yastremska ha portato a casa il primo parziale per 6-3, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra.

6.42 Buongiorno amici di OA Sport, il programma sull’HSBC Moon di Pechino è iniziato con lo sfortunato ritiro di Potapova nel derby austriaco contro Kraus sul 1-4 mentre continua con l’ucraina Yastremska in vantaggio 5-2 nel primo set contro la polacca Chwalinska. A seguire ci sarà Paolini.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e l’ucraina Darija Snigur, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Pechino. La tennista toscana cerca una conferma dopo il buon week end di Billie Jean King Cup dove ha battuto Qinweng Zheng e ha perso, purtroppo, contro Elina Svitolina in semifinale.

La nostra avversaria dovrà affrontare un’altra tennista ucraina dopo la numero 7 del mondo e lo farà dopo aver saltato il primo turno del torneo cinese grazie ad un bye dovuto alla sua classifica. Snigur, invece, ha affrontato e superato per 2-1 la polacca Katarzyna Kawa, dopo aver avuto diverse diverse difficoltà sul cemento americano in cui ha vinto una sola partita rispetto a due sconfitte.

Per quanto riguarda Paolini, l’azzurra ha dimostrato grazie alla già citata Billie Jean King Cup di poter mettere ancora in campo quel fuoco che la contraddistingue rispetto a molte giocatrici del circuito. La speranza è che la toscana si sia messa da parte i problemi fisici al piede e le difficoltà dal punto di vista mentale per un importantissimo finale di stagione che parte da Pechino.

Il match tra Paolini e Snigur sarà il terzo a partire dalle 5.00 (orario italiano) sull’HSBC Moon, con il programma che inizierà con la sfida tutta austriaca tra Potapova e Kraus, seguite dalla partita tra l’ucraina Yastremska e la polacca Chwalinska. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento!