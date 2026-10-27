LIVE Paolini-Osaka, WTA Tokyo 2026 in DIRETTA: debutto da brividi contro l’idolo locale

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka, incontro valido per il primo turno del WTA 500 di Tokyo, in Giappone. Esordio subito complicato per la tennista azzurra, chiamata ad affrontare l’ex numero uno del mondo e beniamina di casa, che potrà contare sul sostegno del pubblico giapponese.

Paolini, scivolata alla 35ª posizione del ranking mondiale durante questa stagione complicata, ha mostrato qualche segnale di ripresa nelle ultime settimane, senza però riuscire a trovare la continuità necessaria per tornare ai livelli espressi nelle scorse stagioni. La toscana arriva a questo torneo dopo aver raggiunto il terzo turno al WTA 1000 di Wuhan, dove è stata nettamente sconfitta dalla britannica Sonay Kartal, ed essere arrivata agli ottavi del WTA di Ningbo, arrendendosi alla statunitense Iva Jovic. Per Paolini sarà fondamentale ritrovare solidità negli scambi e sfruttare le proprie qualità atletiche, cercando di allungare gli scambi e limitare le accelerazioni dell’avversaria.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Naomi Osaka desiderosa di regalare una soddisfazione al pubblico di casa. La giapponese, quattro volte campionessa Slam e testa di serie numero sette del torneo, occupa attualmente la 18ª posizione mondiale in virtù di un 2026 positivo, seppur senza riuscire a conquistare titoli. Osaka proverà a imporre fin dai primi scambi il proprio tennis aggressivo, costruito su un servizio potente e su colpi da fondo campo particolarmente incisivi. La giapponese può però concedere qualcosa quando viene costretta a difendersi e a giocare scambi prolungati, situazioni nelle quali Paolini dovrà cercare di fare la differenza.

I precedenti sorridono alla tennista italiana, avanti 1-0 nei confronti diretti. L’unica sfida tra le due risale agli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami del 2025, quando Paolini riuscì a imporsi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Anche in quell’occasione l’azzurra seppe resistere alla potenza dei colpi della giapponese, trovando progressivamente maggiore profondità e continuità negli scambi.

Il match tra Naomi Osaka e Jasmine Paolini sarà il quarto incontro della giornata dopo quelli tra Joint e Cirstea, Putintseva e Sakkari, Fernandez e Sakatsume ed è in programma non prima delle ore 9.00 italiane. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, con aggiornamenti punto per punto e cronaca dettagliata. Buon divertimento a tutti!