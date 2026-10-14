LIVE Paolini-Kartal, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: occasione per risalire in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la britannica Sonay Kartal, valido per gli ottavi di finale del WTA di Wuhan, secondo Masters 1000 di fila che si gioca in Cina dopo quello di Pechino. L’azzurra è alla ricerca di altre conferme dopo le due ottime prestazioni avute nel corso dei primi turni del torneo asiatico.

L’azzurra, nel primo e nel secondo turno del WTA di Wuhan, ha affrontato e battuto per 2-0 rispettivamente Sara Bejlek e Nikola Bartunkova, due dei talenti migliori che sta costruendo la Cechia. Paolini non ha mai affrontato Kartal che parte favorita nel pronostico, ma possiamo dire con consapevolezza che se la toscana riuscisse a giocare con la stessa continuità degli ultimi giorni, per la britannica la partita si complicherebbe e non poco.

Passando all’appena citata tennista britannica, ora alla posizione numero 170 del ranking WTA, sono arrivate le vittorie contro l’ucraina Anhelina Kalinina e la svizzera Belinda Bencic, entrambe superate per 2-0. Kartal, che è stata anche numero 44, nel live ranking si trova alla centotreesima casella mentre Paolini è alla trentacinquesima, con la speranza di risalire il prima possibile nelle posizioni che le spettano.

Il match tra Paolini e Kartal sarà il terzo match dalle 5.00 e il secondo dalle 6.00 sul Campo 1, con il programma che inizierà con la sfida tra la slovacca Mia Pohankova e la greca Maria Sakkari, seguite poi dalla statunitense Iva Jovic e dalla polacca Maja Chwalinska. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!