LIVE Paolini-Kalinina, WTA Ningbo 2026 in DIRETTA: debutto pieno di insidie

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e l’ucraina Anhelina Kalinina, valido per il primo turno del WTA 500 di Ningbo. La toscana cerca altri buoni risultati per prepararsi nel migliore dei modi alla prossima importantissima stagione dopo le difficoltà degli ultimi mesi.

Paolini, dopo essere stata subito eliminata al Masters 1000 di Pechino contro l’ucraina Snigur, ha disputato un ottimo WTA di Wuhan nel corso del quale è uscita di scena al terzo turno per colpa della britannica Kartal, la quale ha poi alzato a sorpresa il trofeo cinese. L’ex numero 4 al mondo ha mostrato ottimi miglioramenti rispetto alle ultime prestazioni, ora serve trovare la continuità giusta per tornare al suo livello.

Per quanto riguarda Kalinina, le sue condizioni sono da monitorare visto che si è ritirata nel corso del primo set dell’ultimo turno di qualificazione del WTA di Ningbo, per il quale si è comunque data disponibile per il sorteggio di lucky looser. La tennista gialloblu ha comunque deciso, nonostante il problema accusato nell’incontro con Sasnovich, di disputare il primo turno del torneo asiatico.

Il match tra Paolini e Kalinina sarà il secondo a partire dalle 7.00 sul Campo Centrale, con il programma che inizierà con la sfida tra la kazaka Yulia Putinseva e la russa Diana Shnaider che precederanno, appunto, la partita dell’azzurra. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!