LIVE Paolini-Jovic, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: impegno duro sulla strada verso la redenzione

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale del WTA 500 di Ningbo tra Jasmine Paolini e l’americana Iva Jovic. Quarto confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra avanti per 2-1. In questa stagione la giovane statunitense si è imposta in due parziali nell’incontro di sedicesimi degli Australian Openm. La vincente della sfida troverà ai quarti una tra la russa Diana Shnaider e la filippina Alexandra Eala. Appuntamento alle 7.00 italiane con il match che aprirà la sessione di giornata.

Paolini, trentenne toscana, arriva all’ultimo appuntamento stagionale da numero 35 WTA. Annata difficile per la campionessa azzurra, che nel 2026 ha raccolto le semifinali in quel di Merida, i quarti a Wimbledon e gli ottavi nei 1000 di Indian Wells e Wuhan come migliori risultati. Jasmine cerca dunque l’acuto che le aprirebbe le porte della prossima stagione all’insegna della positività. Non sarà facile in quanto la sua prossima avversaria è una delle giovani maggiormente promettenti del circuito.

Jovic, diciottenne californiana, è già diventata una solida realtà del circuito WTA. La giovane americana è già infatti ad un passo dalla top ten del ranking essendosi assestata da qualche giorno alla posizione numero 12. In stagione ha raggiunto le semifinali ad Auckland, la finale ad Hobart ed i quarti agli Australian Open dimostrando tutto il proprio talento sul cemento outdoor. Semifinalista a Charleston e Londra, si è fermata poi agli ottavi sull’erba di Wimbledon. A settembre ha conquistato il suo secondo titolo in carriera bissando la vittoria in quel di Guadalajara.

L’ottavo di finale del WTA 500 di Ningbo tra Jasmine Paolini e l’americana Iva Jovic sarà il primo incontro sul Campo Centrale dalle 7.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!