LIVE Paolini-Bejlek, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: debutto contro il nuovo gioiello della Cechia

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Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la ceca Sara Bejlek valido per il primo turno del secondo Masters 1000 consecutivo che si gioca in Cina, il WTA di Wuhan. La tennista toscana dovrà vedersela con un esordio complesso contro il nuovo asso del tennis ceco che quest’anno ha scalato la classifica mondiale fino alla ventinovesima posizione.

Paolini, che viene dalla brutta sconfitta all’esordio nel WTA di Pechino contro l’ucraina Daria Snigur che ha vinto per 1-2: la toscana ha mostrato ancora evidenti problemi mentali dal punto di vista della convinzione di poter stare in campo, con una stagione che è diventata sempre più complessa anche per motivi fisici visto il problema al piede dal quale lei è uscita da poco.

Per quanto riguarda Bejlek, parliamo di una tennista in rampa di lancio: la classe 2006 nel mese di febbraio ha vinto il suo primo e per ora unico titolo WTA, a Dubai, dove partiva dalle qualificazione e poco oltre la centesima posizione in classifica. Alla toscana aspetta una partita tosta che dovrà gestire soprattutto, come detto, dal punto di vista mentale.

Il match tra Paolini e Bejlek sarà il terzo a partire dalle 5.00, con il programma che inizierà con la sfida tra l’ucraina Anhelina Kalinina e la britannica Sonay Kartal mentre a seguire, prima della partita della toscana, ci sarà quella tra la danese Clara Tauson e della ceca Marie Bouzkova. Potrete seguire l’esordio nel torneo di Jasmine con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport!