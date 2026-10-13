LIVE Paolini-Bartunkova, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: altro ostacolo ceco sulla strada della redenzione

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Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la ceca Nikola Bartunkova, valido per il secondo turno del WTA di Wuhan, secondo Masters 1000 cinese dopo quello giocato a Pechino pochi giorni fa. La tennista toscana cerca una vittoria importante per avere buone sensazioni in vista della prossima, importantissima, stagione.

Paolini, che nel corso del programma è stata inserita anche con il doppio che gioca insieme a Sara Errani, ha superato il primo turno in maniera abbastanza agevole la ceca Sara Bejlek con il risultato di 2-0, affronterà una connazionale della sua precedente avversaria che ha anche la stessa età: la Cechia, nel corso degli anni, ma come sempre ha fatto nella storia recente del tennis, sta riuscendo a mostrare sempre più talenti in campo.

Per quanto riguarda Bartunkova, che ora si trova alla ventinovesima posizione nel ranking, la ceca nel primo turno del 1000 cinese ha affrontato un altro giovane talento, quello dell’austriaca Lilli Tagger, classe 2008 seguita dalla leggenda italiana Francesca Schiavone. La nuova avversaria di Paolini ha vinto dopo quasi 3 ore di battaglia con il risultato di 2-1.

Il match tra Paolini e Bartnkova sarà il secondo match dalle 5.00 sul Campo 1, con il programma che inizierà con la sfida tra l’ucraina Elina Svitolina e la russa Ljudmila Samsonova. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!