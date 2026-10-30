LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: serve un acuto per uscire dalla crisi

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Armani Olimpia Milano e l’Olympiacos, valido per la nona giornata della regular season di Eurolega, con la squadra meneghina che ha bisogno di trovare un ritmo che fino a questo momento, dal punto di vista internazionale, non ha mai trovato in stagione.

Ovviamente, cercare una svolta contro la squadra campionessa in carica della competizione è un’impresa ardua, soprattutto se il match contro l’Olympiacos è in trasferta. La squadra greca può contare sull’aiuto del pubblico di casa che per ora ha portato una vittoria e una sconfitta mentre, nel totale, il Pireo ha ottenuto sei successi e due sconfitte nelle prime otto giornate di Eurolega.

Situazione completamente opposta per l’Armani di Giuseppe Poeta, con Milano che nelle prime otto giornate ha perso sette volte e vinto solo un match, contro la Virtus Bologna nel derby italiano. I campioni d’Italia non sono in solitaria all’ultimo posto in classifica visto che anche il Saski Baskonia, club di prima categoria spagnola, che ha trovato la sua unica vittoria proprio contro i meneghini.

Il match tra Olimpia Milano e Olympiacos inizierà alle 20.15 e verrà disputato alla Sunel Arena di Atene, in Grecia. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!