LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket in DIRETTA: una vittoria per svoltare

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2027. Primo impegno di questa settimana col doppio turno per i meneghini, attesi poi da un’altra sfida casalinga giovedì sera contro Dubai Basketball.

L’Armani deve provare a invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive contro Baskonia (86-76) e Maccabi Tel Aviv (97-79), scivolata in fondo alla graduatoria con un record di 1-3 dopo quattro giornate fin qui disputate. Fari puntati su Marko Guduric e Alec Peters, con RJ Cole a dettare i ritmi di gioco al pari di Devon Hall e Moses Wright ad osservare il pitturato per trascinare i compagni verso un successo per la classifica ma soprattutto per il morale.

Situazione simile per il Real Madrid, con i Blancos che dopo tre battute d’arresto di fila ha trovato il primo successo stagionale europeo la settimana scorsa contro il Partizan Belgrado (86-76) di Alessandro Pajola. Chiavi del gioco affidate all’esperto playmaker Facundo Campazzo, con Gabriele Procida che proverà a mettersi in mostra mentre Sergio Llullamministrerà i palloni pesanti.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile invece su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2027!