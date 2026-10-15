LIVE Olimpia Milano-Dubai Basketball, Eurolega basket in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Olimpia Milano e Dubai Basketball valido per la sesta giornata della regular season di Eurolega, con i meneghini di coach Giuseppe Poeta che cercano una svolta dal punto divista continentale visto che nelle prime cinque giornate sono arrivate quattro sconfitte e una sola vittoria.

Infatti, l’Armani ha perso contro il Partizan 92-76, con il Baskonia 86-76, con il Maccabi Tel Aviv 97-79 e con il Real Madrid 89-98, mentre la sua, per ora, unica vittoria è arrivata nel derby italiano contro la Virtus Bologna, dove i campioni d’Italia hanno vinto 87-85. Serve una svolta contro la squadra degli Emirati Arabi Uniti per invertire una rotta che non sta convincendo nessuno tra staff tecnico, società e, soprattutto, tifosi che si aspettano qualcosa in più dopo gli anni di fatica in Eurolega.

Per quanto riguarda il Dubai, adesso all’ottavo posto con tre vittorie e due sconfitte in cinque partite, sono arrivate le vittorie contro il Real Madrid per 78-77, il Barcellona per 94-87 e il Baskonia per 79-93 mentre ha perso con il Fenerbahce per 76-66 e contro lo Stella Rossa per 58-77. Gli scontri diretti non favoriscono Milano visto che negli unici due scontri diretti disputati dal 2025 in poi, Dubai ha sempre vinto.

Il match tra Olimpia Milano e Dubai Basketball inizierà alle 20.30 e verrà disputato all’Unipol Forum della capitale lombarda. Potrete seguire l’intero incontro, canestro dopo canestro, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!