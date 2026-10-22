LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve riaccendere la fiamma

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Olimpia Milano e il Barcellona valido per la settima giornata dell’Eurolega, la massima competizione continentale della pallacanestro. I meneghini di Giuseppe Poeta cercano una scintilla dopo diversi match sottotono: purtroppo per loro, dovranno trovare la svolta nella competizione contro una delle squadre più forti del torneo.

Milano è l’unica squadra, insieme al Paris e al Baskonia, ad aver trovato una sola vittoria e cinque sconfitte fino ad adesso in Eurolega. L’Armani infatti ha perso contro il fortissimo Partizan, contro il già citato Baskonia che era ancora allenato dal poi esonerato Paolo Galbiati, contro il Maccabi Tel Aviv e contro il Real Madrid e il Dubai, mentre ha vinto solo il derby italiano contro la Virtus Bologna.

Non è perfetto, ma sicuramente migliore di quello milanese, il percorso del Barcellona che ha tre vittorie e tre sconfitte nelle prime sei giornate: gli spagnoli di Aleksander Sekulic hanno perso contro lo Zalgiris Kaunas, il Dubai e, proprio nell’ultimo incontro, con l’Olympiacos che l’ha spuntata all’over time, mentre ha vinto contro il Besiktas, l’Efes e il Maccabi Tel Aviv.

Il match tra Olimpia Milano e Barcellona inizierà alle 20.30 e verrà disputato all’Unipol Forum. La squadra italiana ha bisogno di una vittoria quasi obbligata per invertire la rotta di una stagione europea che è partita con non poche difficoltà: potrete seguire questa partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!