LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Baku 2026 in DIRETTA: Razzetti cerca un altro podio a Baku. Mora a caccia del riscatto

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Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma a Baku in Azerbaijan. Alberto Razzetti vuole chiudere in bellezza, Lorenzo Mora cerca il riscatto. La terza e ultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di nuoto 2026, in programma sabato 3 ottobre al Baku Aquatic Palace, offre nuove opportunità agli azzurri dopo il doppio podio conquistato dal ligure nei 200 misti e nei 200 farfalla. Nella vasca da 25 metri della capitale azera si completerà il primo appuntamento del circuito, con dieci finali e diversi protagonisti pronti a dare seguito alle prestazioni delle prime due giornate.

Il riferimento principale per l’Italia è Razzetti, che arriva all’ultima giornata con indicazioni incoraggianti. Dopo il quinto posto nei 400 stile libero in 3’42”31, affrontati all’esordio per mettersi alla prova su una distanza diversa dalle sue specialità abituali, il ligure ha ritrovato il podio nelle gare che meglio ne esaltano le caratteristiche. Nei 200 misti ha conquistato il secondo posto in 1’52”41, alle spalle dello statunitense Luke Barr, vincitore in 1’51”34, e davanti al canadese Finlay Knox, terzo in 1’52”57. A conclusione del programma è arrivato anche il bronzo nei 200 farfalla in 1’51”53, dietro al cinese Chen Juner e al giapponese So Ogata. Due risultati che restituiscono un Razzetti già competitivo in questo avvio di stagione in vasca corta. I 400 misti, gara d’apertura dell’ultima sessione di finali, rappresentano il terreno sul quale provare a completare il bilancio di Baku con un’altra prestazione di spessore. La distanza richiede distribuzione dello sforzo, continuità nei quattro stili e capacità di conservare energie per la parte conclusiva: qualità sulle quali l’azzurro può costruire la propria corsa al podio. Il confronto con gli specialisti internazionali sarà anche un primo riferimento lungo il percorso verso i Mondiali in vasca corta di Pechino.

Per Mora, invece, l’ultima giornata è l’occasione per cambiare il segno della trasferta. Il dorsista italiano non è riuscito a raggiungere la finale dei 200 dorso, chiudendo le batterie con il dodicesimo tempo in 1’55”60, e ha mancato anche quella dei 50 dorso, nei quali si è fermato al quindicesimo posto in 24”03. I 100 dorso diventano quindi il passaggio decisivo per cercare un ingresso nell’atto conclusivo e ritrovare efficacia su un terreno, quello della vasca corta, che gli ha regalato risultati importanti. Prima di pensare al piazzamento, servirà una prova convincente al mattino in una specialità dal livello particolarmente elevato. Il programma propone inoltre i 200 rana, distanza da seguire in chiave italiana con Ludovico Blu Art Viberti, convocato insieme a Razzetti per tutte e tre le tappe del circuito. La prova offrirà un confronto significativo con alcuni dei principali interpreti internazionali della specialità, in una giornata nella quale la rana maschile tornerà sotto i riflettori dopo il successo di Kirill Prigoda nei 100.

Allargando lo sguardo, il nome che ha segnato più profondamente le prime due giornate è quello di Egor Kornev. Il russo ha aperto la tappa con il secondo posto nei 50 stile libero in 20”26, a soli quattro centesimi da Cameron McEvoy, per poi firmare una seconda giornata straordinaria. Prima il successo nei 50 dorso in 22”33, record della manifestazione e terzo tempo mondiale di sempre, quindi il 44”84 nei 100 stile libero, con il quale ha eguagliato il primato del mondo di Kyle Chalmers. Una combinazione di velocità e versatilità che lo rende uno degli uomini simbolo dell’appuntamento azero. I 100 dorso promettono un confronto di alto livello. Pieter Coetze ha già vinto i 200 in 1’49”64 e conquistato un posto sul podio dei 50 con il record africano di 22”51. Pavel Samusenko ha confermato la propria competitività nella gara più breve, mentre Shaine Casas dispone delle qualità per inserirsi nella lotta al vertice. Per Mora sarà una sfida impegnativa fin dalle batterie, all’interno di un gruppo che nelle prime due giornate ha mostrato ritmi già molto sostenuti.

La Cina si presenta al gran finale con diversi motivi per sorridere. Chen Juner ha dominato la farfalla maschile, vincendo i 100 in 49”70 e i 200 in 1’49”37, mentre Chang Mohan si è imposta nei 200 farfalla femminili in 2’04”15 ed è salita sul podio anche nei 400 misti. Proprio nei misti si è distinta Yu Yiting, terza nei 100 in 56”99 e vincitrice dei 400 in 4’24”09: i 200 dell’ultima giornata offriranno un nuovo banco di prova e uno dei confronti più interessanti della sessione. Nei 200 rana maschili l’attenzione sarà invece rivolta anche a Qin Haiyang, terzo nei 100 dietro a Prigoda e Caspar Corbeau. Tra le donne, Marrit Steenbergen vuole completare una tappa già ricca di successi. L’olandese ha vinto i 100 misti in 56”82, i 50 dorso in 25”75 e i 100 dorso in 55”17, mostrando una notevole capacità di essere competitiva in specialità differenti. Nell’ultima giornata i 100 stile libero e i 200 misti possono aggiungere altri capitoli al suo percorso. Nello stile libero il confronto con Siobhan Haughey, già seconda nei 50 e vincitrice dei 200 in 1’51”08, promette una gara di grande qualità.

Da seguire anche Roos Vanotterdijk nei 100 farfalla, dopo il successo nei 50 in 24”96 e il secondo posto nei 100 misti. La rana femminile tornerà in scena con i 50, dopo le vittorie di Evgeniia Chikunova nei 200 e di Mona McSharry nei 100. Completano il programma i 50 farfalla maschili, nei quali McEvoy è uno dei nomi di riferimento, i 200 dorso femminili e i 200 stile libero maschili, con Carson Foster e Lucas Henveaux già protagonisti sui 400.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma a Baku in Azerbaijan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 16.00 con la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!