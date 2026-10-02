LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Baku 2026 in DIRETTA: nella seconda giornata Mora cerca riscatto, Razzetti al via nei 200 misti

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Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma a Baku in Azerbaijan. La Coppa del Mondo di nuoto 2026 entra nel vivo a Baku con la seconda delle tre giornate della tappa inaugurale del circuito in vasca corta. Dopo un day-1 caratterizzato da riscontri cronometrici già importanti, l’attenzione italiana si sposta soprattutto su Alberto Razzetti, atteso nei 200 misti dopo l’esperimento nei 400 stile libero, mentre Lorenzo Mora proverà a riscattare la mancata qualificazione alla finale dei 200 dorso. Il programma propone dieci gare individuali, con batterie al mattino e finali nella sessione serale, ad eccezione dei 1500 stile libero maschili e dei 400 misti femminili, disputati con la formula delle serie a tempo.

Razzetti arriva al secondo giorno dopo il quinto posto nei 400 stile libero in 3’42”31, gara nella quale l’azzurro aveva scelto di mettersi alla prova rinunciando ai 100 misti. Sabato torna invece su un terreno decisamente più congeniale con i 200 misti, una delle specialità nelle quali ha costruito i risultati più importanti della propria carriera. La concorrenza non manca, perché tra gli iscritti figurano Shaine Casas, Carson Foster e Caspar Corbeau: una gara che rappresenterà quindi un test significativo per verificare la condizione del ligure in questo avvio di stagione internazionale. Nei 50 dorso torna invece in acqua Lorenzo Mora, che nella prima giornata non era riuscito a superare le batterie dei 200, chiuse con il dodicesimo tempo in 1’55”60. La distanza più breve presenta avversari di alto livello, a cominciare dal sudafricano Pieter Coetze, già vincitore dei 200 in 1’49”64, mentre tra gli specialisti del dorso presenti a Baku figura anche Pavel Samusenko. Per Mora sarà soprattutto importante ritrovare brillantezza e velocità dopo un debutto al di sotto delle aspettative.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà rappresentato dai 200 stile libero femminili, con il confronto tra Marrit Steenbergen e Siobhan Haughey. L’olandese ha iniziato la World Cup nel migliore dei modi, conquistando una doppietta nei 100 misti e nei 50 dorso, quest’ultima gara dominata in 25”75. Haughey ha invece aperto il proprio meeting con il secondo posto nei 50 stile libero in 23”48, nuovo record asiatico, alle spalle della polacca Katarzyna Wasick. Sulla distanza dei quattrocento metri complessivi in vasca corta il duello tra le due potrebbe diventare uno dei confronti tecnicamente più interessanti dell’intera tappa.

Grande curiosità anche per i 100 stile libero maschili, dove tornerà protagonista Cameron McEvoy. L’australiano ha impressionato nei 50 stile con un eccezionale 20”22, record oceanico e della manifestazione, precedendo di appena quattro centesimi Egor Kornev. I 100 rappresentano però un test differente e particolarmente interessante, perché McEvoy ha deciso di reinserire la distanza nel proprio programma di preparazione dopo essersi concentrato negli ultimi anni soprattutto sulla velocità pura.

La rana proporrà altre due gare di spessore. Nei 50 maschili saranno da seguire Kirill Prigoda, Caspar Corbeau e Qin Haiyang, già protagonisti dei 100 della prima giornata, conclusi nell’ordine con il russo davanti all’olandese e al cinese. Nei 100 femminili torna invece Evgeniia Chikunova dopo il successo ottenuto nei 200 in 2’17”20, con Mona McSharry tra le avversarie più accreditate. Il programma comprende inoltre i 100 dorso femminili, i 50 farfalla femminili e i 200 farfalla maschili, mentre i 400 misti offriranno un’altra occasione alle specialiste delle quattro nuotate. Da seguire anche l’eventuale presenza di Roos Vanotterdijk, protagonista del secondo posto nei 100 misti per appena due centesimi alle spalle di Steenbergen e impegnata a Baku in un programma particolarmente ampio.

A completare la seconda giornata saranno i 1500 stile libero maschili, disputati a serie. Carson Foster e Lucas Henveaux, primo e secondo nei 400 stile della giornata inaugurale rispettivamente in 3’36”07 e 3’37”44, allungheranno considerevolmente la distanza e rappresentano due dei nomi più interessanti della gara. Per tutti Baku resta il primo passaggio di un circuito che proseguirà a Tashkent e Astana e che, oltre ai premi e alla classifica generale, mette in palio preziose possibilità di qualificazione attraverso le wild card per i Mondiali in vasca corta di Pechino di dicembre.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma a Baku in Azerbaijan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.00 con la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!