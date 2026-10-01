LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Baku 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Razzetti e Mora

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Il massimo circuito internazionale, nella piscina da 25 metri, inizierà a regalare spettacolo e lo farà a Baku, in Azerbaijan.

A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Blu Art Viberti e Lorenzo Mora, tre nomi che contribuiranno a portare il tricolore all’interno di un cast internazionale di notevole spessore. In questo day-1, risponderanno all’appello il ligure e Mora.

Razzetti, stando alle iscrizioni, gareggerà nei 400 stile libero e nei 100 misti. Le sue ambizioni sarà per lo più nell’alternarsi degli stili, viste le sue qualità. Per quanto concerne il dorsista tricolore, saranno le otto vasche ad animare la scena e vedremo se le sue indubbie qualità in subacquea faranno la differenza.

La posta in palio non sarà soltanto sportiva. Il montepremi complessivo della World Cup ammonterà a 1,2 milioni di dollari, con ulteriori riconoscimenti da 10.000 dollari destinati sia a chi stabilirà un record del mondo sia agli atleti capaci di conquistare la stessa gara in tutte e tre le tappe, realizzando così una delle cosiddette “crown”. Anche la classifica generale seguirà una logica precisa: per ciascuna tappa verranno considerati i tre migliori risultati individuali, combinando il piazzamento con il valore tecnico della prestazione attraverso i punti World Aquatics, con graduatorie distinte per uomini e donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le batterie inizieranno alle 08:00 italiane, mentre le finali prenderanno il via alle 17:00. La nostra diretta comincerà dalla sessione serale. Buon divertimento!