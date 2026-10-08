LIVE Musetti-Zhou, ATP Shanghai 2026 in DIRETTA: l’azzurro torna dopo l’ennesimo infortunio

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il cinese Yi Zhou, valido per il secondo turno del Master 1000 di Shanghai. Il tennista toscano torna in campo dopo l’ennesimo infortuno stagionale che sta condizionato il suo gioco e, in maniera ancora più grave, la sua classifica: l’azzurro, ad un passo dalla terza posizione nel ranking a gennaio, si trova ora alle ventiquattresima casella del ranking mondiale.

Musetti, dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon, è tornato in campo sul cemento americano per disputare lo US Open senza avere fortuna, vista la sconfitta al secondo turno contro l’australiano Sweeny aiutato da un calo fisico del carrarino. Una piccola frattura all’anulare della mano destra non gli ha permesso di disputare l’ATP di Tokyo, con le condizioni in vista del Masters di Shanghai che non sembrano essere chiarissime.

Dal punto di vista dell’avversario, per Zhou che entrato nel tabellone tramite una wild card, l’occasione è più ghiotta che mai ma, come detto, tutto dipende dalle condizioni di Musetti. Il cinese classe 2005 ha raggiunto il secondo turno dopo aver battuto l’italiano Mattia Bellucci all’esordio, con il risultato di 2-1.

Il match tra Musetti e Zhou sarà il secondo dalle 12.00 sullo Stadium Court, con il programma che inizierà alle 6.00 con la sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Daniel Altmaier, mentre a seguire ci saranno il tedesco Alexander Zverev e la wild card cinese Yibing Wu. A precedere l’italiano, non prima delle 12.00, appunto, sarà il serbo Novak Djokovic contro il polacco Hubert Hurkacz. Potrete seguire l’incontro in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!