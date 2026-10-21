LIVE Musetti-Kouamé, ATP Lione 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il nuovo fenomeno francese

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Buongiorno amici ed amiche e benvenuti alla Diretta Live di tennis di Musetti-Kouamé, partita valida per accedere ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Lione, Francia.

L’azzurro arriva al match dopo aver vinto il derby con Matteo Arnaldi. Il connazionale è stato infatti liquidato con un 1-6, 4-6 che fa ben sperare in vista dell’incontro con il nuovo fenomeno d’oltralpe. Il dato su cui fare affidamento, per il nativo di Carrara, è la buona percentuale di punti raccolti con la prima (28 su 37 per un discreto 76%).

Il francese, invece, arriva al testa a testa con l’attuale n.26 del ranking, dopo aver chiuso il match con Lorenzo Sonego in due set (6-7, 4-6). Il 17enne nativo di Sarcelles, al momento 194esimo nella classifica ATP, è già balzato agli onori della cronaca per il talento e il braccio. Non ci sono, ovviamente (per la giovane età del tennista d’oltralpe), precedenti tra i due sportivi. Al momento Kouamé ha 3 vittorie e 7 sconfitte mentre Musetti si presenta con un bagaglio leggermente diverso: 2 titoli (Napoli e Amburgo entrambi nel 2022) e uno score di 197 vittorie contro 145 sconfitte in carriera.

Tuttavia Lorenzo Musetti arriva qui, a Lione, dopo essere uscito contro il cinese Yi Zhou all’incontro di esordio in Cina all’ATP 1000 di Shanghai per 6-7,6-3,6-7, risultato che il pubblico italiano spera abbia dimenticato. L’ultimo torneo atteso da Kouamé è invece il Challenger di Roanne dove il norvegese Budkov Kjaer ha avuto la meglio agli ottavi in 2 set (4-6,2-6).

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento con aggiornamenti costanti, croanca punto per punto e statistiche fresche. L’incontro è atteso non prima delle 19:00. Non ci resta che augurarvi buona partita!

Mercoledì 21 ottobre

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes

Sessione diurna

Ore 12:00 Droguet (FRA)/Jacquet (FRA)-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA) [2] – 1° turno doppio

NP Ore 14:00 Wawrinka (SUI) [WC]-Landaluce (ESP) – 1° turno

Moutet (FRA)-Balshaw (FRA) [WC] – 2° turno

Sessione serale

NP Ore 19:00 Kouamé (FRA) [WC]-Musetti (ITA) [6]