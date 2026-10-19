LIVE Musetti-Arnaldi, ATP Lione 2026 in DIRETTA: un derby per ricominciare

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Lione.

I due tennisti italiani sono alla ricerca di un risultato per chiudere nel migliore dei modi la stagione, con il carrarino che vuole tornare al successo dopo i problemi fisici che lo hanno limitato nell’ultimo mese. Il ligure, invece, deve provare a vincere qualche partita, con l’obiettivo di essere testa di serie in Australia.

Musetti arriva a questo torneo dalla brutta sconfitta subita contro il cinese Yi Zhou nell’ATP Masters 1000 di Shanghai, mentre Arnaldi ha raccolto due eliminazioni al secondo turno, prima a Tokyo e poi in Cina, pur giocando buone partite contro Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.

Nel 2026 c’è già stato un precedente tra i due giocatori, con il classe 2002 toscano che a Washington approfittò del ritiro del connazionale sul 6-0, 3-1. Il numero 6 del seeding ha vinto tutte e cinque le sfide disputate in carriera contro l’attuale numero 38 del mondo, con la prima vittoria arrivate nell’aprile del 2019 al Challenger di Barletta con un netto 6-2, 6-0. Questo sarà il primo confronto che si giocherà sul cemento indoor.

Il derby azzurro sarà il primo incontro della giornata di lunedì 19 ottobre sul ‘Court Central Auvergne-Rhône-Alpes’. Il programma sarà aperto alle ore 11.00 dal match tra il francese Pierre-Hugues Herbert e il ceco Maxim Mrva, a seguire toccherà a un altro transalpino, Kyrian Jacquet, opposto allo statunitense Michael Mmoh. Non prima delle ore 15.00 scenderà il campo il portoghese Jaime Faria, che se la vedrà con un altro tennista di casa, Felix Balshaw; al termine di questa partita sarà la volta del carrarino e del ligure.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valida per il primo turno dell’ATP 250 di Lione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!