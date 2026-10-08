LIVE MotoGP, GP Indonesia 2026 in DIRETTA: prove libere nella notte a Mandalika

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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del Gran Premio d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Si accedono i riflettori sul Pertaminia Mandalika International Circuit di Lombok (Indonesia) con la prima giornata di attività.

La MotoGP torna subito in azione per un ‘back to back‘ dopo il successo di Marc Marquez nel GP del Giappone di domenica scorsa. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato il week-end di Motegi trionfando sia nella Sprint Race del sabato che nella gara domenicale. Grazie a questi due successi il campione del mondo si è avvicinato a Jorge Martin, che ora ha solamente due punti di vantaggio sul connazionale nella classifica del Mondiale.

Lo scenario potrebbe cambiare radicalmente in Indonesia, pista dove Marc Marquez non solo non ha mai vinto, nei quattro GP disputati, ma non ha mai neppure concluso una gara. Discorso differente per Jorge Martin che su questa pista ha trionfato nel 2024, quando fece anche la pole position, mentre nel 2023 vinse la Sprint Race.

Lontano ma non ancora fuori dai giochi Marco Bezzecchi che è terzo in classifica con 49 punti di ritardo da Martin. Il pilota italiano dell’Aprilia è reduce da week-end non semplici, ma a Mandalika si è sempre trovato molto bene e potrebbe essere tra i protagonisti di questo GP. Attenzione al ruolo che l’italiano potrebbe avere da qui alla fine del Mondiale: l’italiano non solo può ancora cullare i sogni di una clamorosa rimonta, ma potrebbe ritrovarsi ad essere l’ago della bilancia di questa sfida spagnola.

Il venerdì del GP d’Indonesia inizierà alle 4.45 italiane con le FP1 mentre alle 9.00 sono in programma le pre-qualifiche. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del GP d’Indonesia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!