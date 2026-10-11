LIVE MotoGP, GP Indonesia 2026 in DIRETTA: Fernandez e Bezzecchi mine vaganti nella sfida tra Marquez e Martin

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Mandalika, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo, in un day-3 che si presenta particolarmente intensa.

In top-class la situazione è decisamente interessante. Il confronto tra Aprilia e Ducati tiene banco, e ieri Marc Marquez ha mostrato i muscoli in una giornata che si pensava dovesse essere di difesa passiva. Secondo Marc, però, la miglior difesa è l’attacco e così ha fatto nel corso della Sprint.

Marquez ha fatto valere le sue qualità al via, mettendo in grande difficoltà chi lo precedeva. A finire a terra in curva-1 sono stati Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, i migliori sul passo gara. Così la Sprint è stata il teatro della nuova sfida tra Marquez e Jorge Martini e quest’ultimo, per un problema di pressione alla gomma, ha dovuto cedere il passo.

Sarà interessante capire cosa accadrà quest’oggi, dal momento che il Cabroncito col risultato di ieri ha conquistato la vetta della classifica generale, scavalcando proprio Martin. L’Aprilia deve assolutamente rispondere presente e non fare harakiri come nel sabato di Mandalika.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo al warm-up alle 04:40 italiane, che precederà il via del GP (27 giri) alle 09:00 nostrane. Buon divertimento!