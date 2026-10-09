LIVE MotoGP, GP Indonesia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi arbitro della sfida tra Martin e Marquez

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika ci attende una giornata di capitale importanza che andrà a consegnare i primi punti del fine settimana in occasione della Sprint Race. D’ora in avanti ogni dettaglio potrebbe davvero fare la differenza sia per il prosieguo del weekend, sia per l’intero campionato. I piloti sono chiamati alla massima prestazione per puntare al trono della classe regina.

Quale sarà il programma della giornata? Iniziamo dagli orari odierni. La giornata della MotoGP prenderà il via alle ore 04.10 italiane (le ore 10.10 locali) con la seconda sessione di prove libere che anticiperanno le qualifiche. Dopo la Q1 delle ore 04.50, alla quale come sempre non prenderanno parte i primi 10 delle pre-qualifiche disputate ieri, sarà la volta della Q2 alle ore 05.15 che andrà a definire lo schieramento di partenza della Sprint Race che prenderà il via alle ore 09.00 sulla distanza di 13 giri. Domani, infine, la gara domenicale vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 09.00.

Cosa dovremo aspettarci dal sabato di Mandalika? In primo luogo cercheremo di capire quale pilota sarà in grado di strappare la pole position che, come si è visto in questa annata, diventa sempre più combattuta, quanto importante. Aprilia, Ducati e KTM con Pedro Acosta, cercheranno di farsi largo in una battaglia che si dividerà tra Sprint Race e classifica generale. Jorge Martin è arrivato in Indonesia con un margine di vantaggio di appena due lunghezze su Marc Marquez, per cui la battaglia per il titolo, con Marco Bezzecchi sempre sullo sfondo, si farà quanto mai serrata.

Il sabato del Gran Premio di Indonesia scatterà alle ore 04.10 con la seconda sessione di prove libere, quindi alle ore 04.50 toccherà alle qualifiche, prima della Sprint Race delle ore 09.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina sul tracciato di Mandalika. Buon divertimento!