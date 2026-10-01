LIVE MotoGP, GP Giappone 2026 in DIRETTA: prove libere nella notte a Motegi

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Amici di OA Sport Buonasera e Benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, atto numero sedici del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Motegi. Sarà una notte ed una prima mattina tutta da vivere, con i centauri alle prese con la prima sessione di prove libere e con le pre-qualifiche: due turni che getteranno le basi per ciò che concerne i valori in campo.

Ma dove eravamo rimasti? Due settimane fa al Red Bull Ring Jorge Martin è riuscito a racimolare 12 punti in più rispetto al diretto inseguitore Marc Marquez. Lo spagnolo in sella all’Aprilia guida infatti le operazioni infatti con 206 punti, tallonato dal detentore del titolo (Ducati), virtualmente secondo con 294. Sullo sfondo un Marco Bezzecchi (Aprilia) in ripresa, terzo con 264. Inutile dire che il tracciato nipponico potrebbe dare una sterzata evidente alla stagione, anche se in queste latitudini la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

I più attenti si ricorderanno infatti che, lo scorso anno, nonostante le tantissime difficoltà il grande protagonista fu Francesco Bagnaia che, proprio in terra nipponica, riuscì a dimostrare tutta la sua forza collezionando una sfavillante doppietta tra Sprint e gara lunga. Adesso però la musica sarà diversa, considerata la posta in palio altissima che porterà Martin e Marquez ad annusarsi, marcarsi, studiarsi fin dalla prima sessione.

Sarà più che altro interassante capire chi vestirà il ruolo di terzo incomodo. Bezzecchi ha la voglia, i mezzi e l’ambizione di tornare sul gradino più alto, mentre Pedro Acosta (KTM) forgiato dalla recentissima vittoria a Spielberg potrebbe vivere un fine settimana con la mente serena. E se dal nulla spuntasse nuovamente la garra di Bagnaia? Tanti, troppi interrogativi. Ma l’attesa è praticamente finita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale dei due turni validi per il venerdì del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. Curva dopo curva, miglior tempo dopo miglior tempo, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle 3:45 con la FP1. Poi, alle 8:00 sarà la volta delle pre-qualifiche. BUON DIVERTIMENTO!