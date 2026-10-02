LIVE MotoGP, GP Giappone 2026 in DIRETTA: qualifiche e Sprint, si fa rovente il duello Marquez-Martin

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato nipponico, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo, in un day-2 che si presenta particolarmente intensa.

In top-class la situazione è decisamente interessante. Il confronto tra Aprilia e Ducati tiene banco, con la figura di Pedro Acosta, a recitare la parte della mina vagante. Il confronto iridato tra i due spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez è il tema principale del round di Motegi.

Martin non ha rubato l’occhio nel corso della prima giornata di prove, mentre Marquez ha saputo gestire molto bene la situazione, ottenendo quanto andava ottenuto e senza sforzarsi più di tanto. In quest’ottica sarà interessante comprendere che cosa riusciranno a fare Marco Bezzecchi e Acosta.

Il romagnolo, terzo nella classifica mondiale, vuole inserirsi nella lotta e rilanciare la propria candidatura. Nello stesso tempo, l’alfiere della KTM, galvanizzato dal primo successo in top-class a Spielberg, vuole godersi nuovamente il podio più alto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo alla FP2 a partire dalle 03.10 italiane, che precederà alle 03.50 le qualifiche. La Sprint Race scatterà alle 08.00 italiane, con 12 giri da affrontare. Buon divertimento!