LIVE MotoGP, GP Giappone 2026 in DIRETTA: duello rusticano Marquez-Martin, Bezzecchi per l’orgoglio

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo in una domenica che si preannuncia particolarmente interessante.

Marc Marquez ha confermato il feeling speciale con le Sprint di quest’anno, andando a prendersi un successo di qualità. Grazie una partenza bruciante, il centauro della Ducati ha saputo imporre il proprio ritmo e non ha dato modo ai rivali di cambiare l’ordine delle cose.

Jorge Martin vorrà rifarsi quest’oggi. Dopo aver fatto vedere un bel passo nelle qualifiche, il pilota dell’Aprilia vorrà imporsi nel GP e dare un segnale a tutti anche in chiave campionato. Lo start sarà importante, ma ancor di più la gestione delle gomme.

In questo contesto sarà interessante capire se e quanto Marco Bezzecchi saprà inserirsi nella lotta per la conquista del successo di tappa. Il romagnolo dovrà fare uno step in avanti per lottare con Martin e Marquez. Vedremo se quest’oggi, il salto di qualità ci sarà.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo al warm-up a partire dalle 02.35, mentre la gara scatterà alle 07.00 italiane, con 24 giri da affrontare. Buon divertimento!