LIVE Motocross delle Nazioni 2026 in DIRETTA: l’Italia prova a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e ultima giornata del Motocross delle Nazioni in cui l’Italia del team manager Thomas Traversini proverà ad ottenere la quinta posizione al termine di Gara-3, l’ultima in scena nel programma di oggi.

L’Italia deve cercare di competere con nazioni che partono con il favore del pronostico rispetto a noi: parliamo della Francia, del Belgio, della Spagna, dell’Olanda e degli Stati Uniti d’America, senza dimenticare l’Australia campionessa in carica. Traversini ci ha definito come outsider di lusso che può lottare per un posto sul podio, anche grazie al fatto che da parte nostra non c’è la pressione di dover trionfare ad ogni costo.

Traversini ha deciso di puntare su Alberto Forato al posto di Andrea Bonacorsi, costretto al forfait, con il pilota di Fantic che gareggerà nella MXGP, mentre Ferruccio Zanchi di Ducati è stato schierato nella MX2 e Andrea Adamo di KTM in MX Open. Quest’ultimo, inizialmente, era stato scelto nella MX2, ma la mancata presenza di Bonacorsi ha mischiato le carte in tavola.

L’ultima giornata del Motocross delle Nazioni 2026 inizierà alle 13.00 con Gara-1 (MXGP e MX2), mentre Gara-2 (MX2 e Open) andrà in scena alle 14.30. Il programma del Circuito Raymond Demy di Ernée, Francia, terminerà con Gara-3 (Open e MXGP) alle 15.55. Potrete seguire l’intero evento con la cronaca testuale in Diretta e in Live grazie ad OA Sport! Buon divertimento a tutti.