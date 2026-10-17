LIVE Milano-Novara, A1 volley femminile in DIRETTA: match che promette scintille

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara valida per la terza giornata della Serie A1 volley femminile e che possiamo definire come il vero incontro di cartello di tutto il weekend visto il livello delle squadre, tra le più forti del nostro campionato.

Le vice campionesse d’Italia, allenate da Gianlorenzo Blengini, hanno esordito in casa contro Il Bisonte Firenze contro il quale hanno vinto per 3-0, mentre hanno superato per 1-3 un’ottima Macerata nella seconda giornata. Inizio complesso, invece, per la Novara di Massimo Barbolini che vinto per 2-3 contro l’UYBA Busto Arstizio e ha perso 2-3 contro Volley Bergamo 1991.

Ovviamente, siamo ancora all’inizio di una lunghissima stagione e Novara ha tutte le possibilità di impensierire Milano, che parte favorita per la vittoria della gara. Le zanzare, tuttavia, possono puntare ad una statistica favorevole: infatti, la squadra piemontese ha vinto sette degli ultimi dieci incontri con le lombarde, con sei di questi successi arrivati di fila con la serie ancora aperta.

Il match tra Milano e Novara inizierà alle 20.30 e verrà disputato all’Opiquad Arena. Potrete seguire l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!