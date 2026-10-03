LIVE Milano-Firenze, A1 volley femminile in DIRETTA: esordio stagionale per Egonu e compagne

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Numia Vero Volley Milano ed Il Bisonte Firenze, partita valevole per la prima giornata della LVF A1 2026/2027. All’Allianz Cloud di Milano inizia la stagione femminile con un match che promette spettacolo.

Per la Numia Vero Volley Milano è tutto pronto per l’inizio di una nuova era con Gianlorenzo Blengini in panchina. Dopo la separazione con Stefano Lavarini la scelta della società lombarda è ricaduta sull’allenatore italiano, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Europei maschili con la Bulgaria. Blengini si ritrova tra le mani una squadra costruita per provare a vincere sia in Italia che in Europa, con l’ambizione di contrastare la potenza di Conegliano e delle formazioni turche.

La stella di Milano rimane Paola Egonu, giocatrice che non ha bisogno di presentazioni. In diagonale con l’opposto italiano c’è ancora Francesca Bosio, confermata al palleggio. Le due schiacciatrici titolari dovrebbero essere Khalia Lanier e Rebecca Piva, ma attenzione all’utilizzo delle neo-arrivate Valeria Vazquez Gomez e Yoshino Sato. Al centro della rete confermatissima la coppia composta da Anna Danesi ed Hena Kurtagic, mentre a guidare la seconda linea c’è Eleonora Fersino.

Il Bisonte Firenze ha cambiato molto nel corso di quest’estate ma si presenta al via di questo campionato con un roster competitivo e l’obiettivo play-off. La rifondazione della formazione toscana ha coinvolto anche la panchina, dove ora siede Alessandro Orefice, reduce da quattro stagioni in Francia al Levallois Paris Saint – Cloude.

Il tecnico italiano potrà contare al palleggio su Jennifer Boldini, reduce da una stagione complicata a Busto Arsizio, a cui sono stati affidati i gradi di capitano. In diagonale con lei ci sarà Bianca Cugno, opposta argentina reduce da un’ottima stagione in Brasile all’Osasco.

Il reparto delle schiacciatrici è composto da Aneta Zojzi, Alice Tanase, Paulina Damaske e Caitlin Baird, mentre al centro della rete confermata la fiducia a Nausica Acciarri, affiancata da Sara Caruso, Nika Milosic e Federica Piacentini. A guidare la seconda linea sarà Beatrice Negretti, tesserata con Il Bisonte fino a fine ottobre quando l’azzurra tornerà in America per la LOVB, che sostituisce l’infortunata Sofia Valoppi.

L’incontro tra Numia Vero Volley Milano ed Il Bisonte Firenze è in programma alle 20.30 all’Allianz Cloud di Milano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Firenze con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!