LIVE Macerata-Scandicci, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida che può riservare sorprese

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Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Macerata-Scandicci, match di A1 di volley femminile.

Match importante quello che aspetta entrambe le squadre questa sera al Palasport Fontescodella di Macerata, nelle Marche. Le toscane arrivano qui con 2 sconfite al consecutive al tie-break contro Chieri e Vallefoglia mentre le padrone di casa hanno perso 1-3 contro Milano tra le mura domestiche e 3-1 in trasferta a Bergamo. Le scandiccesi sono chiamate a giocare l’anticipo per l’incontro di Supercoppa italiana che le vedrà impegnate contro Conegliano il 24 ottobre a Bari.

Entrambe le panchine sono, dunque, alla ricerca della prima vittoria in stagione che, per Scandicci, manca in una gara ufficiale da marzo scorso quando quando la formazione di coach Gaspari superò Milano in Gara-3 della Semifinale play-off. Non sarà, per le arancionere, una partita semplice visti i precedenti: tutti e 4 a favore della panchina toscana. Questo sarà, infatti, solamente il 5° testa a testa tra le due squadre. L’ultimo risale al 15 febbraio scorso quando Savino del Bene si impose per 3-0 in casa.

Le padrone di casa ripartono per la stagione 2026/2027 con 5 conferme (Bonelli, Mazzon, Decortes, Piomboni e Caforio) e diversi nuovi innesti con il reparto delle centrali maggiormente scombussolato. A prendere le redini ci sono Mazzaro (ex Perugia), Farriol dall’Olympiakos e Landucci, all’esordio in Serie A1. Gli altri volti nuovi sono l’olandese Schut, Gardini (arrivata anche lei da Perugia), Stoyanova e Tesi (classe 2002).

OA Sport vi offre la Diretta Live dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca punto per punto dell’incontro. L’inizio è fissato per le 20:00. Non ci resta che augurarvi buona lettura e buona divertimento!