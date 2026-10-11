LIVE Macerata-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta nelle Marche per le meneghine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Cbf Balducci Hr Macerata e la Numia Vero Volley Milano, valido per la seconda giornata di Serie A1 femminile di pallavolo, con le ragazze del neo coach Gianlorenzo Blengini che viaggeranno nelle Marche per provare a centrare la seconda vittoria consecutiva in altrettante partite di campionato disputate.

Nel corso della prima giornata di Serie A1, Milano ha affrontato e battuto in casa la formazione de Il Bisonte Firenze Volley con il netto risultato di 3-0, mentre Macerata ha iniziato la stagione con la sconfitta per 3-1 nel campo del Volley Bergamo 1991. Le vicecampionesse d’Italia, capitanate dalla solita Paola Egonu, hanno l’obiettivo di vincere il campionato sfumato la passata stagione nella finale scudetto contro l’Imoco Volley Conegliano.

Vedremo se ci sarà spazio in campo per il neo acquisto della settimana per quanto riguarda la rosa della squadra lombarda: Alondra Tapia è il nuovo opposto di riserva della squadra, visto che la giocatrice dominicana dovrà far riposare nel momento del bisogno sua maestà Egonu. La classe 2004 si aggiunge ad un mercato di livello fatta dalla Numia che nei mesi scorsi ha firmato giocatrici del calibro di Yoshino Sato, schiacciatrice del Giappone.

Il match tra Macerata e Milano inizierà alle 16.00 e verrà disputato al Palasport Fontescodella. I giudici di gara saranno Serena Salvati come primo arbitro e Marco Zavater come secondo, mentre Marco Nampli si occuperà del video check sotto richiesta delle panchine. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!